Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.33
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

ФИФА увеличила призовой фонд для стран‑участниц ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение увеличить призовые выплаты 48 командам‑участницам чемпионата мира‑2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Размер призовых увеличен на 15%, до 871 миллиона долларов, сообщается на сайте ФИФА. РаТакое решение принято на заседании совета ФИФА в Ванкувере, опираясь на «коммерческий успех флагманского мужского турнира».

Согласно обновленному финансовому плану, каждая из 48 сборных-участниц получит минимум 12,5 миллионов долларов вместо 10,5 миллионов, объявленных ранее. Сумма на подготовку выросла с 1,5 миллионов до 2,5 миллионов на команду, а квалификационный взнос увеличен с 9 миллионов до 10 миллионов долларов.

Причиной пересмотра призовых стали опасения национальных ассоциаций, что высокие расходы на логистику и налоги, особенно в США, приведут к финансовым потерям даже при успешном выступлении на турнире. Как сообщал The Guardian, многие европейские федерации выражали обеспокоенность тем, что участие в чемпионате мира может оказаться убыточным.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.