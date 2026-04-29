ФИФА увеличила призовой фонд для стран‑участниц ЧМ-2026

Размер призовых увеличен на 15%, до 871 миллиона долларов, сообщается на сайте ФИФА. РаТакое решение принято на заседании совета ФИФА в Ванкувере, опираясь на «коммерческий успех флагманского мужского турнира».
Согласно обновленному финансовому плану, каждая из 48 сборных-участниц получит минимум 12,5 миллионов долларов вместо 10,5 миллионов, объявленных ранее. Сумма на подготовку выросла с 1,5 миллионов до 2,5 миллионов на команду, а квалификационный взнос увеличен с 9 миллионов до 10 миллионов долларов.
Причиной пересмотра призовых стали опасения национальных ассоциаций, что высокие расходы на логистику и налоги, особенно в США, приведут к финансовым потерям даже при успешном выступлении на турнире. Как сообщал The Guardian, многие европейские федерации выражали обеспокоенность тем, что участие в чемпионате мира может оказаться убыточным.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.