Власти Канады не пустили в страну главу Федерации футбола Ирана

Канадские власти отказали во въезде в страну президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и еще двум представителям организации. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ФИФА

Инцидент произошел в аэропорту Торонто 28 апреля. Представители Федерации футбола Ирана направлялись в Канаду для участия в конгрессе Международной Федерации футбола (ФИФА), который пройдет 30 апреля в Ванкувере.

По данным иранских СМИ, функционер Тадж получил визу в понедельник, однако разрешение на въезд было отозвано. Возможная причина — связь чиновника с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. На территории Канады КСИР считается террористической организацией.

«Это не моя личная информация, но, насколько я понимаю, разрешение было отозвано. Это произошло непреднамеренно, но я предоставлю министру (гражданства и иммиграции Канады) право дать соответствующее указание», — приводит слова Ананд агентство АР.

В министерстве гражданства и иммиграции Канады не назвали причин отказа представителям Федерации футбола Ирана, но отметили, что члены КСИР не имеют права въезда в страну.

«Хотя мы не можем комментировать отдельные случаи из-за законов о защите частной жизни, правительство четко и последовательно заявляет: должностные лица КСИР не имеют права въезда в Канаду и им нет места в нашей стране», — сказали в пресс-службе министерства.

В настоящий момент участие иранской сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем сыграют 48 сборных.