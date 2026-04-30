Аршавин считает, что Россия не выиграет ЧМ в ближайшие 50 лет

Лучший результат сборной России на чемпионатах мира — четвертьфинал на домашнем турнире в 2018 году. Сборная СССР дошла до полуфинала ЧМ‑1966. На чемпионате Европы‑2008 сборная России завоевала бронзу.
— Вы бы хотели увидеть, как сборная России выиграет чемпионат мира?
— К сожалению, я не предвижу, что мне предстоит это увидеть, потому что в ближайшие лет 50 она точно не выиграет. Я не вижу к этому никаких предпосылок. Потому что слишком много сборных, которые сильнее, исторически там рождается больше сильных футболистов. Поэтому я такой иллюзии не питаю, — сказал Аршавин на просветительском марафоне «Знание. Первые».
На счету Аршавина 75 матчей за национальную команду, в которых он забил 17 голов и отдал 22 результативные передачи.
С января 2022 года Андрей Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.