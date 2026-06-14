День в истории: 14 июня 2018 года в России начался чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира 2018 года запомнился не только спортивной интригой, но и масштабом организации. Россия построила и обновила современную инфраструктуру, а матчи турнира прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. Турнир завершился победой сборной Франции, но именно день его начала стал для России моментом, когда страна оказалась в центре мирового футбольного внимания.