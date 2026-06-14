День в истории: 14 июня 2018 года в России начался чемпионат мира по футболу

Впервые в истории мировое первенство принимала страна Восточной Европы, и это стало событием не только для российского спорта, но и для всего футбольного мира. Турнир открыл новый этап в истории чемпионатов мира, объединив матчи на 12 стадионах в 11 городах страны.
Старт турнира получился ярким и символичным. На церемонии открытия в Лужниках выступил британский певец Робби Уильямс, а затем состоялся первый матч чемпионата, в котором сборная России уверенно обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Эта победа сразу задала высокую планку для хозяев турнира и подарила болельщикам мощный эмоциональный импульс на старте соревнований. Сборная России в итоге дошла до ¼ финала домашнего турнира, где в серии пенальти уступила будущим серебряным призерам, хорватам.
Чемпионат мира 2018 года запомнился не только спортивной интригой, но и масштабом организации. Россия построила и обновила современную инфраструктуру, а матчи турнира прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. Турнир завершился победой сборной Франции, но именно день его начала стал для России моментом, когда страна оказалась в центре мирового футбольного внимания.