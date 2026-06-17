День в истории: 17 июня 1962 года сборная Бразилии второй раз стала чемпионом мира

В финале турнира, который проходил в Сантьяго, бразильцы обыграли Чехословакию со счетом 3:1 и подтвердили свой статус сильнейшей команды планеты.
Решающий матч начался для Бразилии непросто: уже в первом тайме соперник сумел открыть счет и заставил фаворита действовать предельно собранно. Однако команда сумела быстро перестроиться, прибавила в скорости и в середине встречи перехватила инициативу. Голы Амарилдо, Зито и Вава сделали итоговый результат в пользу южноамериканцев, а Чехословакия, несмотря на достойную игру, не смогла вернуть интригу.
Этот успех стал особенно важным для бразильского футбола, потому что подтвердил не случайность победы на предыдущем чемпионате мира. Бразилия вошла в число первых сборных, сумевших защитить титул, а для целого поколения игроков это был пик карьеры. Турнир в Чили запомнился и тем, что бразильская команда сумела обойтись без травмированного Пеле, а роль лидера взяли на себя другие футболисты, прежде всего Гарринча.