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День в истории: 17 июня 1962 года сборная Бразилии второй раз стала чемпионом мира

17 июня 1962 года сборная Бразилии во второй раз подряд завоевала титул чемпиона мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В финале турнира, который проходил в Сантьяго, бразильцы обыграли Чехословакию со счетом 3:1 и подтвердили свой статус сильнейшей команды планеты.

Решающий матч начался для Бразилии непросто: уже в первом тайме соперник сумел открыть счет и заставил фаворита действовать предельно собранно. Однако команда сумела быстро перестроиться, прибавила в скорости и в середине встречи перехватила инициативу. Голы Амарилдо, Зито и Вава сделали итоговый результат в пользу южноамериканцев, а Чехословакия, несмотря на достойную игру, не смогла вернуть интригу.

Этот успех стал особенно важным для бразильского футбола, потому что подтвердил не случайность победы на предыдущем чемпионате мира. Бразилия вошла в число первых сборных, сумевших защитить титул, а для целого поколения игроков это был пик карьеры. Турнир в Чили запомнился и тем, что бразильская команда сумела обойтись без травмированного Пеле, а роль лидера взяли на себя другие футболисты, прежде всего Гарринча.