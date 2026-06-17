День в истории: 17 июня 1962 года сборная Бразилии второй раз стала чемпионом мира

Этот успех стал особенно важным для бразильского футбола, потому что подтвердил не случайность победы на предыдущем чемпионате мира. Бразилия вошла в число первых сборных, сумевших защитить титул, а для целого поколения игроков это был пик карьеры. Турнир в Чили запомнился и тем, что бразильская команда сумела обойтись без травмированного Пеле, а роль лидера взяли на себя другие футболисты, прежде всего Гарринча.