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День в истории: 22 июня 1986 года Диего Марадона забил два самых легендарных гола в истории футбола

22 июня 1986 года в Мехико состоялся четвертьфинал чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии — матч, который навсегда вошел в историю футбола.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Игра на стадионе «Ацтека» получилась не просто напряженной, а по-настоящему символической: она проходила всего через несколько лет после Фолклендской войны, поэтому спортивное противостояние приобрело особый эмоциональный оттенок.

Главным героем встречи стал Диего Марадона. На 51-й минуте он отправил мяч в ворота англичан рукой, а арбитр засчитал гол, решив, что эпизод был игровым. Позже сам Марадона с иронией назвал этот мяч «отчасти головой Марадоны, отчасти рукой Бога». Этот эпизод стал одним из самых знаменитых и спорных моментов в истории мировых чемпионатов.

Но на этом спектакль не закончился. Спустя всего четыре минуты Марадона забил уже абсолютно легальный гол, обыграв нескольких соперников и вратаря Питера Шилтона. Этот мяч позднее получил название «гол столетия» и во многом затмил все остальное, что происходило в тот вечер. Аргентина победила 2:1, а матч стал одной из тех редких игр, которые вспоминают не только по счету, но и по масштабу футбольного мифа.

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