День в истории: 22 июня 1986 года Диего Марадона забил два самых легендарных гола в истории футбола

Но на этом спектакль не закончился. Спустя всего четыре минуты Марадона забил уже абсолютно легальный гол, обыграв нескольких соперников и вратаря Питера Шилтона. Этот мяч позднее получил название «гол столетия» и во многом затмил все остальное, что происходило в тот вечер. Аргентина победила 2:1, а матч стал одной из тех редких игр, которые вспоминают не только по счету, но и по масштабу футбольного мифа.