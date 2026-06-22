День в истории: 22 июня 1986 года Диего Марадона забил два самых легендарных гола в истории футбола

Игра на стадионе «Ацтека» получилась не просто напряженной, а по-настоящему символической: она проходила всего через несколько лет после Фолклендской войны, поэтому спортивное противостояние приобрело особый эмоциональный оттенок.
Главным героем встречи стал Диего Марадона. На 51-й минуте он отправил мяч в ворота англичан рукой, а арбитр засчитал гол, решив, что эпизод был игровым. Позже сам Марадона с иронией назвал этот мяч «отчасти головой Марадоны, отчасти рукой Бога». Этот эпизод стал одним из самых знаменитых и спорных моментов в истории мировых чемпионатов.
Но на этом спектакль не закончился. Спустя всего четыре минуты Марадона забил уже абсолютно легальный гол, обыграв нескольких соперников и вратаря Питера Шилтона. Этот мяч позднее получил название «гол столетия» и во многом затмил все остальное, что происходило в тот вечер. Аргентина победила 2:1, а матч стал одной из тех редких игр, которые вспоминают не только по счету, но и по масштабу футбольного мифа.