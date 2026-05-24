ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана в Мексику

Сборная Ирана будет базироваться в Тихуане во время чемпионата мира 2026 года.

Источник: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос базы сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику. Об этом заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, слова которого приводит Reuters.

«Наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была одобрена. Мы будем базироваться в лагере в Тихуане, который находится недалеко от Тихого океана и на границе между Мексикой и Соединенными Штатами», — заявил Тадж.

Ранее Федерация футбола Ирана требовала от ФИФА гарантий участия команды в турнире. Среди условий назывались вопросы получения виз, уважения к иранскому флагу, национальному гимну и персоналу сборной.

В марте министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявлял, что национальная команда может отказаться от участия в чемпионате мира. Позднее представители Федерации футбола Ирана сообщили, что бойкот турнира не рассматривается.

Сборная Ирана проведет матчи группового этапа в США. Команда попала в одну группу со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории турнира участие примут 48 сборных.