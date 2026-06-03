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Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить отстранение России

Украинская ассоциация футбола обратилась к руководству ФИФА и УЕФА по поводу участия представителей России и Беларуси в международных соревнованиях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены права участия в еврокубковых турнирах.

«Позиция Национального олимпийского комитета Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и Украинской ассоциации футбола остается неизменной — пока в Украине продолжаются боевые действия, возвращение представителей этих стран на международные спортивные арены не должно состояться.

В связи с изложенным просим ФИФА и УЕФА не изменять действующее решение и санкции в отношении России, а также выражаем убежденность, что в футболе к Беларуси должны быть применены аналогичные санкции, как и к Российскому футбольному союзу», — говорится в совместном обращении организаций, которое приводят украинские СМИ.

В ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1.