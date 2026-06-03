Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить отстранение России

«Позиция Национального олимпийского комитета Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и Украинской ассоциации футбола остается неизменной — пока в Украине продолжаются боевые действия, возвращение представителей этих стран на международные спортивные арены не должно состояться.



В связи с изложенным просим ФИФА и УЕФА не изменять действующее решение и санкции в отношении России, а также выражаем убежденность, что в футболе к Беларуси должны быть применены аналогичные санкции, как и к Российскому футбольному союзу», — говорится в совместном обращении организаций, которое приводят украинские СМИ.