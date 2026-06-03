Лидера сборной Швейцарии не пустили в США перед ЧМ-2026

Отмечается, что его разрешение на въезд могло быть отправлено на проверку из-за криминального прошлого Эмболо — в 2023 году он был приговорен к штрафу в связи с дракой в Базеле в 2018 году. Ожидается, что проблема с ESTA игрока будет решена в ближайшие дни.