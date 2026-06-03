Лидера сборной Швейцарии не пустили в США перед ЧМ-2026

За несколько часов до вылета стало известно, что у 29-летнего футболиста возникли проблемы с документами. Его ESTA (Electronic System for Travel Authorization), необходимая для въезда в США, была отправлена на дополнительную проверку.
Ранее у Эмболо не было проблем при пересечении американской границы. Последний раз он был в стране в июне 2025 года, когда сборная Швейцарии проводила выездные товарищеские матчи против команд Мексики (4:2) и США (4:0).
Отмечается, что его разрешение на въезд могло быть отправлено на проверку из-за криминального прошлого Эмболо — в 2023 году он был приговорен к штрафу в связи с дракой в Базеле в 2018 году. Ожидается, что проблема с ESTA игрока будет решена в ближайшие дни.
Эмболо является одним из самых опытных игроков сборной Швейцарии. Он провел за нее 86 матчей, в которых забил 24 мяча, и был заявлен на ЧМ-2026 как один из вице-капитанов команды. Ранее Эмболо защищал цвета национальной команды на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Швейцарии сыграет с командами Катара (12 июня), Боснии и Герцеговины (18 июня) и Канады (24 июня). Матчи пройдут в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Ванкувере.
В рамках подготовки к мундиалю швейцарская сборная проведет товарищеский матч против Австралии. Встреча пройдет в Сан-Диего в субботу, 6 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.