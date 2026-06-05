15-й клуб АПЛ отправил на ЧМ-2026 больше игроков, чем «Реал»

На ЧМ-2026 поедут сразу 12 игроков «Кристал Пэлас»:
- Вратарь: Дин Хендерсон (Англия)
- Защитники: Даниэль Муньос (Колумбия), Максанс Лакруа (Франция), Крис Ричардс (США), Чади Риад (Марокко)
- Полузащитники: Джефферсон Лерма (Колумбия), Даити Камада (Япония)
- Нападающие: Исмаила Сарр (Сенегал), Йереми Пино (Испания), Жан-Филипп Матета (Франция), Йерген Странд Ларсен (Норвегия), Эванн Гессан (Кот-д'Ивуар)
Больше всего игроков на ЧМ-2026 делегировали «Манчестер Сити» (19), «Бавария» (18), «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» (оба — по 16) и «Барселона» (15). «Кристал Пэлас» оказался на одном уровне с «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Аль-Хилялем» (все — по 12), а также опередил «Реал» (11), «Милан» (10) и «Ливерпуль» (8).
Минувший сезон «Кристал Пэлас» завершил на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. При этом «орлы» выиграли Суперкубок Англии и стали победителями Лиги конференций, обыграв в финале «Райо Вальекано» (1:0).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.