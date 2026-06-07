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Футболист сборной Португалии рискует пропустить матчи ЧМ из-за драки

Сборная Португалии рискует потерять Рафаэла Леау на старте чемпионата мира 2026 года. Футболист был удален за драку в конце первого тайма товарищеского матча с Чили, и теперь его дисквалификация может быть распространена на официальные игры.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Португалии Рафаэл Леау рискует пропустить несколько матчей чемпионата мира 2026 года из-за возможной дисквалификации, сообщает Goal.

Футболист был удален с поля в товарищеском матче против сборной Чили (2:1) за драку с чилийским игроком Иваном Романом в конце первого тайма.

Обычно красная карточка влечет наказание только в следующих товарищеских встречах. Однако, как уточняет издание, при удалении за агрессивное поведение санкции могут быть распространены на официальные игры. В данном случае речь идет о матчах группового этапа мирового первенства.

На групповой стадии сборная Португалии встретится с командами Колумбии, Узбекистана и Демократической Республики Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла команду Франции. Предстоящий мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных.

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Cidade do Futebol
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Николас Кордова
Голы
Португалия
Гонсалу Гедеш
58′
Бруну Фернандеш
75′
Чили
Лукас Сепеда
90+2′
Составы команд
Португалия
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
17
Рафаэл Леау
45+2′
12
Жозе Са
46′
22
Руй Силва
2
Нелсон Семеду
46′
5
Диогу Далот
3
Рубен Диаш
87′
4
Томаш Араужу
13
Ренату Вейга
46′
14
Гонсалу Инасиу
10
Бернарду Силва
46′
21
Рубен Невеш
24
Самуэль Кошта
46′
18
Педру Нету
7
Криштиану Роналду
46′
19
Гонсалу Гедеш
12
Жозе Са
46′
26
Франсишку Консейсау
76′
11
Жоау Феликс
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
5
Иван Роман
45+2′
12
Лоуренс Вигуру
17
Габриэль Суасо
6
Висенте Писарро
80′
2
Фабиан Ормасабаль
26
Фелипе Фаундес
46′
15
Франсиско Сьерральта
15
Фелипе Лойола
80′
13
Виктор Фелипе Мендес
26
Агустин Арсе
67′
18
Родриго Эчеверриа
10
Дарио Осорио
80′
22
Нильс Райхмут
16
Гонсало Тапия
80′
9
Иван Моралес
19
Максимилиано Гутьеррес
67′
11
Лукас Сепеда
Статистика
Португалия
Чили
Красные карточки
1
1
Удары (всего)
18
11
Удары в створ
8
4
Угловые
9
3
Фолы
8
17
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти