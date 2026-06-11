Лидер сборной Ирана пожаловался на напряженную атмосферу на ЧМ

«Я был на трех чемпионатах мира. И всегда говорят, что как только ты сходишь с трапа самолета и попадаешь в принимающую страну, тебя охватывает уникальная атмосфера дружелюбия. К сожалению, сейчас я этого не чувствую. На этом чемпионате мира очень напряженная атмосфера. Это чувствуется, и, к сожалению, это из-за таких действий, как отказы в визах. Возможно, это просто мое личное ощущение», — сказал Тареми.