Лидер сборной Ирана пожаловался на напряженную атмосферу на ЧМ

В воскресенье, 7 июня, сборная Ирана прибыла в Мексику, где будет базироваться во время турнира.
«Я был на трех чемпионатах мира. И всегда говорят, что как только ты сходишь с трапа самолета и попадаешь в принимающую страну, тебя охватывает уникальная атмосфера дружелюбия. К сожалению, сейчас я этого не чувствую. На этом чемпионате мира очень напряженная атмосфера. Это чувствуется, и, к сожалению, это из-за таких действий, как отказы в визах. Возможно, это просто мое личное ощущение», — сказал Тареми.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с командами Новой Зеландии (15 июня), Бельгии (21 июня) и Египта (26 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле.
В мае стало известно, что тренировочная база была перенесена из американского Тусона (штат Аризона) в мексиканскую Тихуану, расположенную у границы с США. Сборная Ирана будет прибывать в США только в дни матчей.
Тареми является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Ирана. Он провел за национальную команду 105 матчей и забил 60 голов. 33-летний нападающий, выступающий за «Олимпиакос», принимал участие в ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.