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ФИФА запретила Гаити играть в форме с изображением сражения

Сборная Гаити по футболу изменит дизайн формы из‑за запрета Международной федерации футбола. ФИФА посчитала, что экипировка может содержать политический подтекст, сообщает Reuters.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Изначально на форме был изображен фрагмент одной из битв времен Гаитянской революции — события, благодаря которому бывшая французская колония обрела независимость. В компании-производителя Saeta подчеркнули, что дизайн «отражает гордость, стойкость и дух гаитянского народа» и не задумывался как политическое заявление.

В официальном заявлении компании, которое приводит Reuters, поясняется:

«В ходе проверки ФИФА установила, что некоторые визуальные элементы могут быть по‑разному интерпретированы, и в конечном итоге потребовала внести изменения в дизайн. Хотя эта интерпретация отличалась от наших намерений, Saeta соблюла процесс и выполнила окончательные требования ФИФА».

Интересно, что, если изображение битвы исчезнет с футболки сборной Гаити в результате редизайна, вместе с ним пропадет флаг Польши. На изображенном фрагменте сражения присутствуют польские добровольцы, около 5 тысяч которых воевали в Гаити на стороне островитян против Наполеона.

После провозглашения независимости Гаити полякам, которые воевали на стороне местных, предоставили право стать гражданами страны. Лидер гаитянской революции Жан-Жак Дессалин выделял поляков как «исключение» среди европейцев, называя их «белыми неграми Европы» (то есть народ, который тоже пережил угнетение).

Сама сборная Польши на ЧМ-2026 не попала, уступив в решающем стыковом матче команде Швеции.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Гаити выступит в группе С, где ей предстоят матчи против команд Шотландии (13 июня), Бразилии (19 июня) и Марокко (24 июня). Встречи пройдут в Фоксборо, Филадельфии и Атланте. Для гаитян это мировое первенство станет вторым в истории и первым с 1974 года.