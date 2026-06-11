ФИФА запретила Гаити играть в форме с изображением сражения

Изначально на форме был изображен фрагмент одной из битв времен Гаитянской революции — события, благодаря которому бывшая французская колония обрела независимость. В компании-производителя Saeta подчеркнули, что дизайн «отражает гордость, стойкость и дух гаитянского народа» и не задумывался как политическое заявление.
В официальном заявлении компании, которое приводит Reuters, поясняется:
«В ходе проверки ФИФА установила, что некоторые визуальные элементы могут быть по‑разному интерпретированы, и в конечном итоге потребовала внести изменения в дизайн. Хотя эта интерпретация отличалась от наших намерений, Saeta соблюла процесс и выполнила окончательные требования ФИФА».
Интересно, что, если изображение битвы исчезнет с футболки сборной Гаити в результате редизайна, вместе с ним пропадет флаг Польши. На изображенном фрагменте сражения присутствуют польские добровольцы, около 5 тысяч которых воевали в Гаити на стороне островитян против Наполеона.
После провозглашения независимости Гаити полякам, которые воевали на стороне местных, предоставили право стать гражданами страны. Лидер гаитянской революции Жан-Жак Дессалин выделял поляков как «исключение» среди европейцев, называя их «белыми неграми Европы» (то есть народ, который тоже пережил угнетение).
Сама сборная Польши на ЧМ-2026 не попала, уступив в решающем стыковом матче команде Швеции.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Гаити выступит в группе С, где ей предстоят матчи против команд Шотландии (13 июня), Бразилии (19 июня) и Марокко (24 июня). Встречи пройдут в Фоксборо, Филадельфии и Атланте. Для гаитян это мировое первенство станет вторым в истории и первым с 1974 года.