ФИФА запретила Гаити играть в форме с изображением сражения

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Сборная Гаити выступит в группе С, где ей предстоят матчи против команд Шотландии (13 июня), Бразилии (19 июня) и Марокко (24 июня). Встречи пройдут в Фоксборо, Филадельфии и Атланте. Для гаитян это мировое первенство станет вторым в истории и первым с 1974 года.