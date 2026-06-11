Почеттино считает, что сборная США может выиграть Кубок мира

«С того дня, как мы приняли этот вызов, мы восприняли эту ответственность как мотивацию и источник энергии. И никто не видит в США претендента. Но, анализируя другие чемпионаты мира, думаешь: “Почему бы и нет?” Принятие чемпионата в качестве принимающей стороны может создать синергию с людьми, поддержку, которую чувствуют игроки. Пусть это даст нам свободу летать. Почему бы и нет? Нам нравится этот вызов», — цитирует Почеттино The Guardian.
Маурисио Почеттино возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 15 побед при одной ничье и десяти поражениях. 31 мая американцы победили команду Сенегала со счетом 3:2, а 6 июня уступили немцам (1:2).
В группе D сборная США сыграет против команд Парагвая (12 июня), Австралии (19 июня) и Турции (25 июня). Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.
54-летний Маурисио Почеттино был главным тренером «ПСЖ». Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок страны. Также он возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Челси», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». В 2019 году «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором со счетом 0:2 проиграл «Ливерпулю».