Почеттино считает, что сборная США может выиграть Кубок мира

«С того дня, как мы приняли этот вызов, мы восприняли эту ответственность как мотивацию и источник энергии. И никто не видит в США претендента. Но, анализируя другие чемпионаты мира, думаешь: “Почему бы и нет?” Принятие чемпионата в качестве принимающей стороны может создать синергию с людьми, поддержку, которую чувствуют игроки. Пусть это даст нам свободу летать. Почему бы и нет? Нам нравится этот вызов», — цитирует Почеттино The Guardian.