Часть игр ЧМ-2026 не покажут в России бесплатно

«Кинопоиск» станет эксклюзивным онлайн‑партнером турнира и покажет 35 матчей чемпионата, которые смогут посмотреть подписчики сервиса. В их число войдут: 12 игр третьего тура групповой стадии — они пройдут параллельно с другими матчами, которые будут транслироваться на «Матч ТВ»; 11 матчей стадии плей‑офф, в том числе один из полуфиналов и игра за третье место.