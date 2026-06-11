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Часть игр ЧМ-2026 не покажут в России бесплатно

Телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» подписали соглашение о показе матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о трансляции матчей чемпионата мира.

«Матч ТВ» выступит основным вещателем и обеспечит прямую трансляцию 69 матчей, включая матч‑открытие и финал. Игры будут доступны зрителям в эфире федерального канала, а также на двух тематических спортивных каналах.

«Кинопоиск» станет эксклюзивным онлайн‑партнером турнира и покажет 35 матчей чемпионата, которые смогут посмотреть подписчики сервиса. В их число войдут: 12 игр третьего тура групповой стадии — они пройдут параллельно с другими матчами, которые будут транслироваться на «Матч ТВ»; 11 матчей стадии плей‑офф, в том числе один из полуфиналов и игра за третье место.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд. Всего на турнире будет сыграно 104 встречи.

Матч‑открытие чемпионата состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико. В игре встретятся сборные Мексики и ЮАР. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.