Журналист прервал эфир на стадионе в Мехико ради селфи с Шакирой

Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy будут хедлайнерами церемонии открытия чемпионата мира. Они авторы гимна турнира «Dai Dai». Колумбийская певица с 2011-го по 2022 год состояла в отношениях с экс-защитником сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике. У Пике и Шакиры двое детей — Милан и Саша.