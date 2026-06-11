Журналист прервал эфир на стадионе в Мехико ради селфи с Шакирой

В разгар эфира Марсело Бенедетто заметил, что мимо бровки поля в сопровождении охраны проходит Шакира. Журналист сразу же объявил коллегам в студии: «Там идет Шакира», после чего перестал говорить и направился в ее сторону.
Камера телеканала переключилась на певицу, зафиксировав, как Бенедетто подошел к ограждению, за которым шла исполнительница, и сделал с ней совместное фото. Шакира поприветствовала репортера и попозировала для снимка. Ведущие в студии DSports встретили поступок коллеги смехом.
Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy будут хедлайнерами церемонии открытия чемпионата мира. Они авторы гимна турнира «Dai Dai». Колумбийская певица с 2011-го по 2022 год состояла в отношениях с экс-защитником сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике. У Пике и Шакиры двое детей — Милан и Саша.