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Журналист прервал эфир на стадионе в Мехико ради селфи с Шакирой

Репортер телеканала DSports Марсело Бенедетто прервал прямое включение с поля стадиона «Ацтека» в Мехико ради фотографии с певицей Шакирой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В разгар эфира Марсело Бенедетто заметил, что мимо бровки поля в сопровождении охраны проходит Шакира. Журналист сразу же объявил коллегам в студии: «Там идет Шакира», после чего перестал говорить и направился в ее сторону.

Камера телеканала переключилась на певицу, зафиксировав, как Бенедетто подошел к ограждению, за которым шла исполнительница, и сделал с ней совместное фото. Шакира поприветствовала репортера и попозировала для снимка. Ведущие в студии DSports встретили поступок коллеги смехом.

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Группа A, 11.06.2026, 22:00
Мексика
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Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy будут хедлайнерами церемонии открытия чемпионата мира. Они авторы гимна турнира «Dai Dai». Колумбийская певица с 2011-го по 2022 год состояла в отношениях с экс-защитником сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике. У Пике и Шакиры двое детей — Милан и Саша.