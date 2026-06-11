Глава ФИФА призвал журналистов «успокоиться и расслабиться» перед ЧМ

«Вы сказали, что людям надо расслабиться по поводу этих ситуаций. Но у вас одному из лучших арбитров мира запрещают въезд в США. Он отправлен обратно домой, обвинен в связях с подозрительными террористическими организациями. Есть Иран, который был вынужден сменить тренировочную базу на мексиканскую. Есть фанаты журналисты из ряда стран, которые не могут посетить этот чемпионат мира из-за визовых ограничений? Вас не смущает то, что на самом деле произошло? Вынуждены ли вы признать, что немножко потеряли контроль над своим турниром же?», — спросил журналист.