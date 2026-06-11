Глава ФИФА призвал журналистов «успокоиться и расслабиться» перед ЧМ

Артан, признанный в 2025 году лучшим арбитром Африки, был включен ФИФА в список 52 судей на ЧМ-2026. Он должен был стать первым сомалийским судьей, который будет работать на чемпионате мира. 8 июня стало известно, что Артану отказали во въезде в США из-за подозрений в связях с членами террористических организаций.
«То, что произошло с арбитром из Сомали, — это печально. Мы не можем контролировать все. Мы стараемся обсуждать ситуацию, анализировать ее и искать решения. Иногда, возможно, полезно просто успокоиться и немного расслабиться», — сказал Инфантино.
Один из журналистов вступил в полемику с Инфантино, поставив под сомнение его слова и указав на ряд спорных ситуаций, связанных с организацией турнира.
«Вы сказали, что людям надо расслабиться по поводу этих ситуаций. Но у вас одному из лучших арбитров мира запрещают въезд в США. Он отправлен обратно домой, обвинен в связях с подозрительными террористическими организациями. Есть Иран, который был вынужден сменить тренировочную базу на мексиканскую. Есть фанаты журналисты из ряда стран, которые не могут посетить этот чемпионат мира из-за визовых ограничений? Вас не смущает то, что на самом деле произошло? Вынуждены ли вы признать, что немножко потеряли контроль над своим турниром же?», — спросил журналист.
«Когда я говорю расслабиться, я не имею в виду расслабиться и ничего не делать. Я имею в виду поверить нам, что мы работаем за кулисами. Мы пытаемся понять. И есть вещи, которые мы можем знать, что-то мы можем не знать. О чем-то нам говорят, о чем-то не говорят. Но мы всегда пытаемся сделать ситуацию максимально позитивной и искать решения», — ответил Инфантино.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико сегодня, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.