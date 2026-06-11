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В Сомали торжественно встретили судью, которого не пустили в США

Толпа несла его на руках.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В Сомали прошли масштабные торжества в честь футбольного арбитра Омара Артана. Ранее 34-летнему судье отказали во въезде в США, одну из стран-организаторов чемпионата мира.



Эндрю Джулиани, глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026, пояснил, что отказ был связан с подозрениями о возможных связях Артана с предполагаемыми членами террористических организаций.

Накануне арбитр вернулся в Сомали, где в столице Могадишо его у трапа самолета встречали политики и болельщики. Затем Артан направился на стадион, собравший несколько тысяч человек. Его несли на руках к трибуне, а сам судья приветствовал ликующую толпу.

Ранее американские иммиграционные власти отказали Омару Артану во въезде в Майами, однако премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби предложил ему работать на матчах турнира в Ванкувере. Тем не менее даже в этом случае судья не сможет принять участие в чемпионате мира.

Дело в том, что все арбитры, задействованные на мундиале, будут базироваться в Майами. По ходу турнира они регулярно будут возвращаться в город для поддержания физической формы, а также для участия в разборах прошедших встреч, что необходимо для обеспечения единых стандартов судейства. В связи с этим участие Артана в чемпионате мира исключено.