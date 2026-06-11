В Сомали торжественно встретили судью, которого не пустили в США

Дело в том, что все арбитры, задействованные на мундиале, будут базироваться в Майами. По ходу турнира они регулярно будут возвращаться в город для поддержания физической формы, а также для участия в разборах прошедших встреч, что необходимо для обеспечения единых стандартов судейства. В связи с этим участие Артана в чемпионате мира исключено.