В Гонконге изъяты 230 тысяч поддельных товаров для ЧМ-2026

Таможня Гонконга провела успешную операцию против контрабанды и онлайн‑продажи поддельной продукции, приуроченной к чемпионату мира по футболу. По информации South China Morning Post, в рамках дела арестованы шесть человек.
В ходе рейда правоохранители изъяли около 230 тысяч контрафактных товаров. Среди конфискованной продукции: порядка 30 тысяч футболок с символикой турнира, футбольные бутсы, вратарские перчатки, спортивные сумки, аудиоколонки.
Рыночная стоимость всей партии поддельных товаров оценивается в 20 миллионов долларов. Операция демонстрирует усилия властей по борьбе с распространением контрафактной продукции в преддверии крупного международного события.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.
Матч‑открытие чемпионата состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико. В игре встретятся сборные Мексики и ЮАР. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.