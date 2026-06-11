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Полузащитник «Локомотива» Салтыков: Узбекистан выиграет ЧМ-2026

Футболист «Локомотива» Никита Салтыков ответил на вопрос о предстоящем чемпионате мира-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат мира выиграет Узбекистан. Буду болеть за них. Почему? Это наши братья», — приводит слова Салтыкова «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Узбекистана сыграет с командами Колумбии (17 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте. В рамках подготовки к мировому первенству команда Фабио Каннаваро уступила в товарищеских матчах сборным Канады (0:2) и Нидерландов (1:2).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Футбол. ЧМ-2026
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