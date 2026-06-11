Полузащитник «Локомотива» Салтыков: Узбекистан выиграет ЧМ-2026

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Узбекистана сыграет с командами Колумбии (17 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте. В рамках подготовки к мировому первенству команда Фабио Каннаваро уступила в товарищеских матчах сборным Канады (0:2) и Нидерландов (1:2).