Болельщикам сборной Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США

Сборная Кот-д'Ивуара осталась без организованной поддержки из дома, а въезд за океан одобрили лишь нескольким официальным лицам.
«Болельщикам пришлось отказаться от поездки, потому что американские власти не хотят видеть на своей земле фанатов из определённых стран, включая Кот-д’Ивуар. США чётко дали нам понять, что не желают видеть наших болельщиков. Эта ситуация ранит нас, поскольку лишает возможности выполнить свой главный долг — поддержать команду. Мы могли бы продемонстрировать на трибунах нашу культуру и наше умение болеть», — цитирует издание L'Équipe главу Национального комитета болельщиков Кот-д’Ивуара (CNSE) Жюльена Куадио Адониса.
Матчи группы E чемпионата мира 2026 года пройдут с 14 по 25 июня 2026 года. В группе, помимо Кот-д'Ивуара, сыграют сборные Германии, Кюрасао, и Эквадора. Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.
Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.