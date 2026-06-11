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Болельщикам сборной Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США

Болельщики из Кот-д’Ивуара не смогут приехать в США на матчи группового этапа чемпионата мира — 2026 из-за жёстких визовых ограничений американской стороны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Кот-д'Ивуара осталась без организованной поддержки из дома, а въезд за океан одобрили лишь нескольким официальным лицам.

«Болельщикам пришлось отказаться от поездки, потому что американские власти не хотят видеть на своей земле фанатов из определённых стран, включая Кот-д’Ивуар. США чётко дали нам понять, что не желают видеть наших болельщиков. Эта ситуация ранит нас, поскольку лишает возможности выполнить свой главный долг — поддержать команду. Мы могли бы продемонстрировать на трибунах нашу культуру и наше умение болеть», — цитирует издание L'Équipe главу Национального комитета болельщиков Кот-д’Ивуара (CNSE) Жюльена Куадио Адониса.

Матчи группы E чемпионата мира 2026 года пройдут с 14 по 25 июня 2026 года. В группе, помимо Кот-д'Ивуара, сыграют сборные Германии, Кюрасао, и Эквадора. Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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