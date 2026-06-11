Болельщикам сборной Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США

«Болельщикам пришлось отказаться от поездки, потому что американские власти не хотят видеть на своей земле фанатов из определённых стран, включая Кот-д’Ивуар. США чётко дали нам понять, что не желают видеть наших болельщиков. Эта ситуация ранит нас, поскольку лишает возможности выполнить свой главный долг — поддержать команду. Мы могли бы продемонстрировать на трибунах нашу культуру и наше умение болеть», — цитирует издание L'Équipe главу Национального комитета болельщиков Кот-д’Ивуара (CNSE) Жюльена Куадио Адониса.