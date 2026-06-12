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Сборная Мексики одержала победу в первом матче чемпионата мира

В Мехико на стадионе «Ацтека» матчем Мексика — ЮАР открылся чемпионат мира по футболу.

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Победу со счетом 2:0 одержала сборная Мексики.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте встречи, отличился нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Форвард воспользовался ошибкой защитника и стал автором первого гола турнира.

В начале второго тайма сборная ЮАР осталась в меньшинстве — на 49-й минуте игры главный арбитр встречи Вилтон Сампайо удалил полузащитника южноафриканской сборной Яя Ситхоула: тот пытался остановить выходившего один на один с вратарем Бриана Гутьерреса и сфолил в сантиметрах от штрафной.

На 67-й минуте Рауль Хименес упрочил преимущество мексиканской команды, сделав счет в матче 2:0.

Меньше чем за десять минут до конца встречи сборная ЮАР осталась вдевятером — за грубую игру был удален Темба Зване. Уже в компенсированное время арбитр вновь достал из кармана красную карточку: в этот раз за грубый фол удален был мексиканский защитник Сесар Монтес.

Интересно, что главный тренер мексиканской команды Хуго Брос стал самым возрастным специалистом, который возглавил команду на матче чемпионата мира — бельгийскому тренеру 74 года.

Сборная Мексики в следующем матче группы А сыграет против команды Южной Кореи. Сборная ЮАР встретится с Чехией.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Мексика
2:0
Первый тайм: 1:0
ЮАР
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
11.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Уго Брос
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Статистика
Мексика
ЮАР
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
4
2
Угловые
3
1
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти