Сборная Мексики одержала победу в первом матче чемпионата мира

Меньше чем за десять минут до конца встречи сборная ЮАР осталась вдевятером — за грубую игру был удален Темба Зване. Уже в компенсированное время арбитр вновь достал из кармана красную карточку: в этот раз за грубый фол удален был мексиканский защитник Сесар Монтес.