Сборная Мексики одержала победу в первом матче чемпионата мира

Победу со счетом 2:0 одержала сборная Мексики.
Счет в матче был открыт на 9-й минуте встречи, отличился нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Форвард воспользовался ошибкой защитника и стал автором первого гола турнира.
В начале второго тайма сборная ЮАР осталась в меньшинстве — на 49-й минуте игры главный арбитр встречи Вилтон Сампайо удалил полузащитника южноафриканской сборной Яя Ситхоула: тот пытался остановить выходившего один на один с вратарем Бриана Гутьерреса и сфолил в сантиметрах от штрафной.
На 67-й минуте Рауль Хименес упрочил преимущество мексиканской команды, сделав счет в матче 2:0.
Меньше чем за десять минут до конца встречи сборная ЮАР осталась вдевятером — за грубую игру был удален Темба Зване. Уже в компенсированное время арбитр вновь достал из кармана красную карточку: в этот раз за грубый фол удален был мексиканский защитник Сесар Монтес.
Интересно, что главный тренер мексиканской команды Хуго Брос стал самым возрастным специалистом, который возглавил команду на матче чемпионата мира — бельгийскому тренеру 74 года.
Сборная Мексики в следующем матче группы А сыграет против команды Южной Кореи. Сборная ЮАР встретится с Чехией.
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Хавьер Агирре
Уго Брос
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти