Немецкий болельщик умер на стадионе во время матча открытия ЧМ-2026

В мексиканском кризисном центре сообщили, что смерть 81-летнего гражданина Германии наступила во время матча открытия между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Как уточнили местные власти, инцидент произошел на втором пандусе арены.
По предварительным данным, болельщик перенес инфаркт. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях зафиксировано, как медики проводили реанимационные мероприятия на месте, однако спасти мужчину не удалось.
Пострадавшего доставили в Национальный институт кардиологии, где была констатирована смерть. В кризисном центре Мехико отметили, что установлена связь с консульскими властями Германии.
В настоящее время не уточняется, где именно мужчине стало плохо — внутри стадиона или на прилегающей территории. Согласно имеющейся информации, произошедшее не связано с беспорядками или иными инцидентами. В день открытия турнира у входов на стадион наблюдалось большое скопление болельщиков.
Хавьер Агирре
Уго Брос
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти