Немецкий болельщик умер на стадионе во время матча открытия ЧМ-2026

В настоящее время не уточняется, где именно мужчине стало плохо — внутри стадиона или на прилегающей территории. Согласно имеющейся информации, произошедшее не связано с беспорядками или иными инцидентами. В день открытия турнира у входов на стадион наблюдалось большое скопление болельщиков.