Матч открытия ЧМ-2026 стал четвертым по посещаемости

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР собрал 80 824 зрителя. Как сообщает Pitch Wire в социальной сети X, данный показатель стал четвертым по величине среди всех игр открытия мировых первенств.
Вместимость стадиона «Ацтека» в Мехико, на котором прошла встреча, составляет 80 824 места. Большее количество зрителей на трибунах фиксировалось только на матчах Бразилия — Мексика (1950 год, 81 тысяча), Англия — Уругвай (1966 год, 87 тысяч) и Мексика — СССР (1970 год, 107 тысяч).
Игра завершилась победой мексиканской сборной со счетом 2:0. На 9-й минуте счет открыл Хулиан Киньонес, а на 67-й минуте второй гол забил Рауль Хименес.
Обе команды выступают в группе А, где также находятся сборные Южной Кореи и Чехии. Встреча между этими сборными в Гвадалахаре завершилась победой представителей Азии со счетом 2:1. Таким образом, после 1-го тура лидерство в группе захватили Мексика и Южная Корея, набравшие по 3 очка. Чехия и ЮАР пока не имеют результативных баллов.
Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а ЮАР встретится с Чехией днем ранее.
Хавьер Агирре
Уго Брос
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти