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Матч открытия ЧМ-2026 стал четвертым по посещаемости

На матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Мексики и ЮАР побывали 80 824 человек.

Источник: Reuters

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР собрал 80 824 зрителя. Как сообщает Pitch Wire в социальной сети X, данный показатель стал четвертым по величине среди всех игр открытия мировых первенств.

Вместимость стадиона «Ацтека» в Мехико, на котором прошла встреча, составляет 80 824 места. Большее количество зрителей на трибунах фиксировалось только на матчах Бразилия — Мексика (1950 год, 81 тысяча), Англия — Уругвай (1966 год, 87 тысяч) и Мексика — СССР (1970 год, 107 тысяч).

Игра завершилась победой мексиканской сборной со счетом 2:0. На 9-й минуте счет открыл Хулиан Киньонес, а на 67-й минуте второй гол забил Рауль Хименес.

Обе команды выступают в группе А, где также находятся сборные Южной Кореи и Чехии. Встреча между этими сборными в Гвадалахаре завершилась победой представителей Азии со счетом 2:1. Таким образом, после 1-го тура лидерство в группе захватили Мексика и Южная Корея, набравшие по 3 очка. Чехия и ЮАР пока не имеют результативных баллов.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а ЮАР встретится с Чехией днем ранее.

Мексика
2:0
Первый тайм: 1:0
ЮАР
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
11.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Уго Брос
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Статистика
Мексика
ЮАР
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
4
2
Угловые
3
1
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти