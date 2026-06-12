Матч открытия ЧМ-2026 стал четвертым по посещаемости

Обе команды выступают в группе А, где также находятся сборные Южной Кореи и Чехии. Встреча между этими сборными в Гвадалахаре завершилась победой представителей Азии со счетом 2:1. Таким образом, после 1-го тура лидерство в группе захватили Мексика и Южная Корея, набравшие по 3 очка. Чехия и ЮАР пока не имеют результативных баллов.