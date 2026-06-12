Тренер Мексики остался недоволен игрой в победном матче открытия ЧМ-2026

«Мне не понравился ход матча. Начать чемпионат мира с победы — это неплохо. В первом тайме нам не хватило еще одного гола в моменте со штангой. Во втором тайме мы расслабились после второго забитого мяча вместо того, чтобы забить еще. Несмотря на то, что вышли свежие игроки, этого сделать не удалось», — заявил Агирре.