Тренер Мексики остался недоволен игрой в победном матче открытия ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре оценил игру своей команды в стартовом матче ЧМ-2026 с ЮАР (2:0) в эфире TV Azteca.
«Мне не понравился ход матча. Начать чемпионат мира с победы — это неплохо. В первом тайме нам не хватило еще одного гола в моменте со штангой. Во втором тайме мы расслабились после второго забитого мяча вместо того, чтобы забить еще. Несмотря на то, что вышли свежие игроки, этого сделать не удалось», — заявил Агирре.
Наставник сборной Мексики выделил нападающего Рауля Хименеса, который забил свой первый гол на ЧМ-2026. Футболист посвятил этот мяч своему отцу, скончавшемуся в текущем году.
«Он хороший парень, полон сил и энергии. Он говорит, что этот чемпионат мира станет для него особенным», — отметил Агирре.
Кроме того, главный тренер прокомментировал удаление капитана сборной Мексики Сесара Монтеса, защитника московского «Локомотива». Футболист был удален на 90+2-й минуте за срыв опасной атаки сборной ЮАР.
«Это немного осложнило нам задачу; мы потеряли мяч в простой ситуации, и Сесару пришлось рисковать. Прямой угрозы воротам не было, но таковы новые правила», — приводит слова Агирре Marca.
Хавьер Агирре
Уго Брос
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти