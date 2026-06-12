Лучший вратарь сборной Аргентины сыграет в первом матче на ЧМ-2026

«Мартинес прошел обследование, и результаты были хорошими. С него сняли гипс. Он будет беречь палец, но уже может надевать перчатки. Он начнет постепенно увеличивать нагрузку. Все идет по плану. Он будет играть в воротах против сборной Алжира», — заявил журналист.