Лучший вратарь сборной Аргентины сыграет в первом матче на ЧМ-2026

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес прошел медицинское обследование и примет участие в первом матче национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналист Гастон Эдуль на своей странице в соцсети X. Ранее у голкипера была диагностирована травма безымянного пальца правой руки.
Вратарь английского клуба «Астон Вилла» получил повреждение во время разминки перед финалом Лиги Европы с немецким «Фрайбургом» (3:0). Спортсмен провел весь матч с травмой, отразив два удара по воротам. До этого он пропустил июньские товарищеские встречи сборной Аргентины с командами Гондураса и Исландии.
«Мартинес прошел обследование, и результаты были хорошими. С него сняли гипс. Он будет беречь палец, но уже может надевать перчатки. Он начнет постепенно увеличивать нагрузку. Все идет по плану. Он будет играть в воротах против сборной Алжира», — заявил журналист.
Первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведет 17 июня против команды Алжира. Другими соперниками аргентинцев по группе J станут сборные Австрии и Иордании.