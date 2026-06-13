Американский футболист установил историческое достижение на ЧМ-2026

Защитник сборной США Крис Ричардс установил статистическое достижение в матче чемпионата мира 2026 года с Парагваем, сообщает Sofascore Football.
Ричардс выполнил 83 передачи из 83. Это наибольшее число точных передач без единой ошибки у одного игрока в матче чемпионата мира с 1966 года, когда начался подробный статистический учет.
Сборная США победила Парагвай со счетом 4:1 в первом матче группового этапа. Команда Маурисио Почеттино уверенно контролировала игру, а Ричардс стал одним из главных игроков в начале атак из обороны.
ESPN также отмечает, что 83 точные передачи Ричардса стали рекордным показателем для футболиста, завершившего матч чемпионата мира со 100-процентной точностью передач.
Сборная США выступает в группе D. Следующим соперником американской команды на турнире станет Австралия.
Маурисио Почеттино
Густаво Альфаро
Дамиан Бобадилья
7′
Фоларин Балогун
(Кристиан Пулишич)
31′
Фоларин Балогун
(Малик Тилльман)
45+5′
Джованни Рейна
(Алекс Фримен)
90+8′
Маурисиу
(Хулио Энкисо)
73′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
8
Уэстон Маккенни
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
4
Тайлер Адамс
59′
2
Сержиньо Дест
72′
9
Рикардо Пепи
10
Кристиан Пулишич
46′
14
Себастиан Берхалтер
20
Фоларин Балогун
72′
21
Тимоти Веа
17
Малик Тилльман
82′
7
Джованни Рейна
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
90+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
19
Хулио Энкисо
4
Хуан Хосе Касерес
10′
79′
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
79′
80′
17
Каку
10
Мигель Альмирон
53′
79′
7
Рамон Соса
16
Дамиан Бобадилья
46′
11
Маурисиу
9
Антонио Санабрия
62′
18
Алекс Арсе
88′
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти