ФИФА объяснила пустые места на матче ЧМ

ФИФА объяснила ситуацию с пустыми местами на матче чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии в Гвадалахаре. Организация опубликовала заявление в соцсетях.
В ФИФА заявили, что официальная посещаемость отражает число отсканированных билетов и зрителей, находившихся на территории стадиона, а не визуальную оценку заполненности трибун в конкретный момент матча.
«ФИФА тесно сотрудничает со стадионами и билетными командами, чтобы все опубликованные данные основывались на проверенных операционных данных», — говорится в заявлении.
Организация также отметила, что во время матча в Гвадалахаре несколько зрителей с билетами находились в зонах общего доступа, а не оставались на своих местах на протяжении всей игры.
По данным Associated Press, объявленная посещаемость встречи составила 44 985 зрителей при вместимости стадиона 45 664 места. При этом на фотографиях и телетрансляции были заметны свободные места на трибунах.
Матч Южная Корея — Чехия завершился победой корейской сборной со счетом 2:1. Игра прошла в группе A чемпионата мира.
Хон Мен Бо
Мирослав Коубек
Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
67′
Хьон Гу О
(Хван Ин Бом)
80′
Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
59′
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
90+6′
4
Ким Мин Джэ
22
Соль Ен У
19
Ли Кан Ин
13
Тэ Сок Ли
69′
25
Ем Джи Сун
7
Сон Хын Мин
69′
18
Хьон Гу О
6
Хван Ин Бом
84′
16
Джин Сеоб Пак
8
Пэк Сын Хо
84′
24
Ким Джин Кью
10
Ли Джэ Сон
62′
11
Хван Хи Чхан
1
Матей Коварж
6
Штепан Халоупек
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
22
Томаш Соучек
10
Патрик Шик
64′
18
Михал Садилек
24
Александр Сойка
84′
13
Моймир Хитил
17
Лукаш Провод
64′
9
Адам Гложек
15
Павел Шульц
64′
19
Томаш Хоры
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти