Рядом с базой сборной Ирана на ЧМ нашли тело

Рядом со стадионом «Кальенте» в Тихуане, где тренируется сборная Ирана во время чемпионата мира 2026 года, обнаружили тело человека в состоянии разложения, сообщает Watson со ссылкой на AFP.
По данным агентства, тело нашли в багажнике автомобиля, припаркованного у супермаркета напротив стадиона. Иранская команда ежедневно занимается на этой арене после прибытия в Мексику.
AFP сообщает, что автомобиль был внедорожником серого цвета с регистрацией в Калифорнии. После осмотра машины специалисты изучили тело и вывезли его с места обнаружения.
Прокуратура Тихуаны сообщила AFP, что тело обнаружил патруль. По предварительным данным, человек находился в черном пакете, на теле были следы насилия. Подозрительная машина, по словам представителя прокуратуры, стояла на парковке с среды.
Сборная Ирана проводит подготовку к чемпионату мира в Тихуане под усиленной охраной. Команду сопровождают вооруженные сотрудники сил безопасности по пути между отелем и тренировочной базой.
Изначально Иран должен был разместить базовый лагерь в США, но в итоге команда переехала в Мексику на фоне напряженности между Тегераном и Вашингтоном.