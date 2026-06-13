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Рядом с базой сборной Ирана на ЧМ нашли тело

По данным AFP, тело в состоянии разложения обнаружили в машине на парковке супермаркета напротив стадиона «Кальенте» в Тихуане.

Источник: AP 2024

Рядом со стадионом «Кальенте» в Тихуане, где тренируется сборная Ирана во время чемпионата мира 2026 года, обнаружили тело человека в состоянии разложения, сообщает Watson со ссылкой на AFP.

По данным агентства, тело нашли в багажнике автомобиля, припаркованного у супермаркета напротив стадиона. Иранская команда ежедневно занимается на этой арене после прибытия в Мексику.

AFP сообщает, что автомобиль был внедорожником серого цвета с регистрацией в Калифорнии. После осмотра машины специалисты изучили тело и вывезли его с места обнаружения.

Прокуратура Тихуаны сообщила AFP, что тело обнаружил патруль. По предварительным данным, человек находился в черном пакете, на теле были следы насилия. Подозрительная машина, по словам представителя прокуратуры, стояла на парковке с среды.

Сборная Ирана проводит подготовку к чемпионату мира в Тихуане под усиленной охраной. Команду сопровождают вооруженные сотрудники сил безопасности по пути между отелем и тренировочной базой.

Изначально Иран должен был разместить базовый лагерь в США, но в итоге команда переехала в Мексику на фоне напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

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