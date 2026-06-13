Винисиус: Бразилия приехала на ЧМ, чтобы стать чемпионом

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался перед стартовым матчем команды на чемпионате мира 2026 года против Марокко, сообщает Globo.
Футболист отметил, что игра за сборную отличается от выступлений за «Реал», поскольку в национальной команде у игроков меньше времени на совместную работу.
«В “Реале” я провожу много матчей, а здесь, в сборной, их мало. Здесь, если проигрываешь один матч, теряешь уверенность, теряешь направление, куда хочешь идти. Впереди восемь игр, мы можем изменить историю. Все готовы написать красивую историю», — сказал Винисиус.
По словам форварда, Бразилия рассчитывает бороться за титул.
«Мы приехали, чтобы стать чемпионами. Мы на уровне больших сборных и больших команд. У нас отличные игроки. В последние месяцы мы развиваемся. На чемпионате мира все начинается с нуля», — заявил он.
Винисиус также вспомнил вылет Бразилии от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года. По его словам, тот матч показал, что на турнире нужно сохранять концентрацию до последних секунд.
«Прошлый чемпионат мира научил меня, что мы должны быть готовы до последней минуты, потому что маленькие детали решают твой путь в турнире. Надеюсь, мы сможем сделать иначе и быть впереди в этих маленьких деталях», — добавил форвард.