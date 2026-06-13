Винисиус: Бразилия приехала на ЧМ, чтобы стать чемпионом

«В “Реале” я провожу много матчей, а здесь, в сборной, их мало. Здесь, если проигрываешь один матч, теряешь уверенность, теряешь направление, куда хочешь идти. Впереди восемь игр, мы можем изменить историю. Все готовы написать красивую историю», — сказал Винисиус.