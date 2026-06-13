Анчелотти назвал сборную Марокко одной из лучших команд Африки

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о сборной Марокко перед дебютным матчем своей команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает Globo.
Итальянский специалист признал силу соперника и отметил, что Бразилии потребуется внимательно сыграть во всех фазах.
«Марокко — очень сильная команда, у нее много качественных игроков, многие из них играют в Европе и очень успешно. Мы с большим уважением относимся к этой команде. Думаю, это будет очень, очень красивая игра для зрителей», — сказал Анчелотти.
Отдельно тренер ответил на вопрос о том, как нейтрализовать Марокко.
«Марокко — очень хорошо организованная команда, у которой есть качество во всех аспектах. Мы должны провести полный матч во всех аспектах, ничего не забыть: в обороне, атаке и переходных фазах», — заявил он.
Анчелотти также отметил важность игры при стандартах.
«В современном футболе нет маленьких команд. Марокко — одна из лучших команд Африки. Это очень хорошо подготовленная и сильная команда», — добавил главный тренер сборной Бразилии.
Матч Бразилия — Марокко пройдет 13 июня в Нью-Джерси. В группе C также выступают Шотландия и Гаити.