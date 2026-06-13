Полиция Перу провела рейд в костюмах талисманов ЧМ

Полиция Перу провела операцию против подозреваемого наркоторговца в костюмах талисманов чемпионата мира 2026 года, сообщает The Athletic.
Рейд прошел в Лиме. По данным СМИ, правоохранители выяснили, что подозреваемый является большим футбольным болельщиком, и использовали это при подготовке операции.
Полицейские появились у места задержания в костюмах маскотов ЧМ-2026, чтобы не вызвать подозрений. После приближения к дому они сняли головы костюмов и ворвались внутрь.
По данным Al Jazeera, офицеры использовали образы талисманов турнира, чтобы подобраться к подозреваемому, которого описывали как человека, «живущего лихорадкой чемпионата мира».
Во время операции полиция задержала подозреваемого. The Sun сообщает, что при обыске были обнаружены оружие и наркотики.
Полиция Перу и раньше проводила необычные задержания с использованием костюмов. Подобные операции позволяли правоохранителям приблизиться к подозреваемым без лишнего внимания.