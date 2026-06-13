Тренер сборной Испании рассказал, сыграет ли Ямаль на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил состояние нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля перед первым матчем команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает Barca Blaugranes.
Сборная Испании начнет турнир матчем против Кабо-Верде. Ямаль восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он пропустил несколько недель.
Де ла Фуэнте заявил, что 18-летний футболист может принять участие в ближайшей игре, но его готовность пока ограничена.
«Он в состоянии сыграть в понедельник. Мы оценим обстоятельства. У тебя есть идея, но игра может привести к другому сценарию. Ламин готов играть, но не готов провести 90 минут», — сказал главный тренер сборной Испании.
Тренера также спросили, не будет ли выход Ямаля риском. Де ла Фуэнте отметил, что в футболе риск травмы существует всегда — независимо от количества минут на поле.
«Мы думаем о здоровье игроков, но должны учитывать, что на чемпионате мира первый матч может быть решающим. Мы оценим его состояние», — добавил специалист.
По словам де ла Фуэнте, у сборной Испании налажена постоянная связь с «Барселоной», однако окончательное решение по участию Ямаля примет тренерский штаб национальной команды.