Новое правило ВАР на ЧМ скоро может прийти в РПЛ

«Это новая история, которая после ЧМ станет повсеместной. Раньше арбитрам делать так было нельзя, про это было много разговоров. Здесь же Маккели отменил первую желтую карточку футболиста, так как VAR подсказал ему — нарушение, а именно симуляция, была со стороны другого футболиста», — сказал Федотов.