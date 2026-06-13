Новое правило ВАР на ЧМ скоро может прийти в РПЛ

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-лиги Игорь Федотов объяснил применение нового правила ВАР на чемпионате мира 2026 года, сообщает «Чемпионат».
Речь идет о ситуации в матче сборной США против сборной Парагвая. Судья Данни Маккели отменил первую желтую карточку футболиста после подсказки ВАР.
По словам Федотова, система видеопомощи вмешалась из-за неправильной идентификации игрока, нарушившего правила. Нарушение — симуляцию — совершил другой футболист.
«Это новая история, которая после ЧМ станет повсеместной. Раньше арбитрам делать так было нельзя, про это было много разговоров. Здесь же Маккели отменил первую желтую карточку футболиста, так как VAR подсказал ему — нарушение, а именно симуляция, была со стороны другого футболиста», — сказал Федотов.
Эксперт отметил, что теперь ВАР может вмешиваться в случаях неправильного определения игрока, который нарушил правила.
«В случае неправильной идентификации футболиста, нарушившего правила, VAR теперь может вмешиваться. В РПЛ мы такое тоже ждем», — добавил Федотов.
Матч группового этапа чемпионата мира между сборными США и Парагвая завершился победой американской команды со счетом 4:1.