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Английский арбитр Оливер пропустит первый матч ЧМ

ФИФА заменила Майкла Оливера на француза Франсуа Летексье из-за небольшой травмы.

Источник: Reuters

Английский арбитр Майкл Оливер пропустит свой первый матч на чемпионате мира 2026 года из-за травмы, сообщает ESPN.

Оливер должен был работать главным судьей на матче группового этапа между сборными Кот-д’Ивуара и Эквадора. Встреча пройдет 15 июня в Филадельфии.

ФИФА объявила, что из-за небольшой травмы Оливера заменит французский арбитр Франсуа Летексье. Англичанин, как ожидается, сможет получить назначения на более поздние матчи турнира.

Вместе с Оливером были заменены и его помощники Стюарт Берт и Джеймс Мейнваринг. Ассистентами Летексье назначены Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни.

Летексье ранее обслуживал финал чемпионата Европы 2024 года, а также финал Лиги Европы 2024 года. Для Оливера это должен был быть первый матч на ЧМ-2026.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Оливер работал на трех матчах, включая четвертьфинальную встречу между сборными Хорватии и Бразилии.