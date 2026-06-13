ФИФА обязала Египет убрать звезды с формы перед ЧМ

ФИФА обязала сборную Египта изменить дизайн формы перед стартовым матчем чемпионата мира 2026 года против сборной Бельгии, сообщает Dailysports.
По данным источника, египетской команде нужно убрать звезды с игровой футболки. В ФИФА дали понять, что на форме участников чемпионата мира такие символы могут использоваться только в честь побед на мундиале, а не за континентальные титулы.
Звезды на форме сборной Египта традиционно связаны с семью победами команды на Кубке африканских наций. Египтяне являются рекордсменами турнира по числу титулов.
Также ФИФА потребовала изменить золотой цвет фамилий и номеров игроков. Дизайн должен быть приведен к стандартам турнира.
Сборная Египта выступит на чемпионате мира в группе G. В первом туре команда сыграет против сборной Бельгии.
Матч Бельгия — Египет запланирован на 15 июня.