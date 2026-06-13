В Гане резко отреагировали на недопуск Партея в Канаду

Правительство Ганы отреагировало на решение Канады не выдать визу полузащитнику национальной команды Томасу Партею перед стартовым матчем чемпионата мира, сообщает The Athletic.
Ганская сторона назвала решение «высокомерным и крайне несправедливым». В МИД страны заявили, что направили официальную ноту протеста в Global Affairs Canada и попросили пересмотреть отказ.
Партеи должен был сыграть в первом матче сборной Ганы на турнире против сборной Панамы. Встреча пройдет в Торонто, поэтому без разрешения на въезд в Канаду футболист не сможет принять участие в игре.
По данным Reuters, в Гане считают, что отказ связан с уголовным делом в Великобритании. Партею предъявлены обвинения по делам о сексуальном насилии, сам футболист отрицает обвинения.
Канадская сторона заявила, что проведение крупного международного турнира не отменяет иммиграционные правила страны, а все заявления рассматриваются индивидуально.
ФИФА ранее подчеркнула, что не вмешивается в визовые решения стран-хозяек чемпионата мира. Ожидается, что Партеи останется со сборной Ганы в США и сможет сыграть в следующих матчах группы L — против сборных Англии и Хорватии.