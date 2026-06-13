Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.44
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.63
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.91
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

В Гане резко отреагировали на недопуск Партея в Канаду

Полузащитник сборной Ганы пропустит стартовый матч чемпионата мира против Панамы из-за отказа в визе.

Источник: Getty Images

Правительство Ганы отреагировало на решение Канады не выдать визу полузащитнику национальной команды Томасу Партею перед стартовым матчем чемпионата мира, сообщает The Athletic.

Ганская сторона назвала решение «высокомерным и крайне несправедливым». В МИД страны заявили, что направили официальную ноту протеста в Global Affairs Canada и попросили пересмотреть отказ.

Партеи должен был сыграть в первом матче сборной Ганы на турнире против сборной Панамы. Встреча пройдет в Торонто, поэтому без разрешения на въезд в Канаду футболист не сможет принять участие в игре.

По данным Reuters, в Гане считают, что отказ связан с уголовным делом в Великобритании. Партею предъявлены обвинения по делам о сексуальном насилии, сам футболист отрицает обвинения.

Канадская сторона заявила, что проведение крупного международного турнира не отменяет иммиграционные правила страны, а все заявления рассматриваются индивидуально.

ФИФА ранее подчеркнула, что не вмешивается в визовые решения стран-хозяек чемпионата мира. Ожидается, что Партеи останется со сборной Ганы в США и сможет сыграть в следующих матчах группы L — против сборных Англии и Хорватии.

Футбол. ЧМ-2026
18.06
Гана
:
Панама
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.45
П2
3.51