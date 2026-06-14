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Винисиус признан лучшим игроком матча Бразилия — Марокко

Нападающий сборной Бразилии забил гол и помог команде уйти от поражения в стартовой игре чемпионата мира.

Источник: Reuters

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко, сообщается на сайте ФИФА.

Встреча группы C прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и завершилась вничью со счетом 1:1.

Сборная Марокко открыла счет в первом тайме. Отличился Исмаэль Сайбари, который воспользовался ошибкой обороны бразильцев.

Винисиус сравнял счет на 32-й минуте. Форвард «Реала» забил первый гол сборной Бразилии на турнире и был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Бразилии проводит первый чемпионат мира под руководством Карло Анчелотти. Команда начала турнир с одного очка.

В следующем туре бразильцы сыграют со сборной Гаити, а сборная Марокко встретится со сборной Шотландии.

Бразилия
1:1
Первый тайм: 1:1
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
14.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Марокко
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Бразилия
Марокко
Желтые карточки
2
0
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
5
4
Угловые
6
0
Фолы
16
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти