Иранкунда признан лучшим игроком матча Австралия — Турция

Нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Турции, сообщается на сайте ФИФА.
Встреча группы D завершилась победой австралийской команды со счетом 2:0.
Иранкунда открыл счет в первом тайме и стал одним из ключевых игроков матча. После его гола сборная Австралии получила преимущество и смогла довести встречу до победы.
Во втором тайме австралийцы увеличили отрыв. Отличился Коннор Меткалф, закрепивший преимущество команды Тони Поповича.
Сборная Австралии набрала три очка и удачно начала выступление на турнире. Команда Турции стартовала на чемпионате мира с поражения.
В следующем туре группы D Австралия сыграет со сборной США, а Турция встретится со сборной Парагвая.
Тони Попович
Винченцо Монтелла
Нестори Иранкунда
(Пол Окон-Энгстлер)
27′
Коннор Меткалф
(Алессандро Чиркати)
75′
18
Патрик Бич
19
Гарри Суттар
8
Коннор Меткалф
3
Алессандро Чиркати
21
Кэмерон Берджесс
13
Эйден О`Нилл
4
Джейкоб Итальяно
74′
6
Джейсон Герия
5
Джордан Бос
84′
16
Азиз Бехич
17
Нестори Иранкунда
61′
23
Нишан Велупиллай
9
Мохамед Туре
74′
26
Тете Енги
24
Пол Окон-Энгстлер
84′
22
Джэксон Ирвайн
23
Угурджан Чакыр
20
Ферди Кадиоглу
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
10
Хакан Чалханоглу
2
Зеки Челик
81′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
46′
11
Кенан Йылдыз
6
Оркун Кекчю
62′
19
Юнус Акгюн
86′
7
Керем Актюркоглу
85′
9
Дениз Гюль
16
Исмаил Юкшек
81′
5
Салих Озджан
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти