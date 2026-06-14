Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Германия
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
60.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Нидерланды
:
Япония
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.60
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гаити
0
:
Шотландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Катар
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Четырем членам делегации Ирана выдали визы в США

Еще 11 представителей иранской делегации по-прежнему не смогут въехать в США во время чемпионата мира.

Источник: Reuters

Четыре представителя делегации сборной Ирана успешно оспорили отказ в выдаче виз в США для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает «Би-би-си».

По данным источника, изначально американские визы не получили 15 представителей делегации Ирана. После апелляций четырем из них разрешили въезд в США.

При этом 11 членов делегации по-прежнему остаются без виз и не смогут попасть на территорию США во время турнира.

Визовые проблемы уже повлияли на подготовку сборной Ирана к чемпионату мира. Команда была вынуждена изменить место базирования и проводить часть работы в Мексике.

Ранее представители иранской стороны критиковали ситуацию и заявляли, что визовые ограничения создают серьезные организационные трудности для команды.

Сборная Ирана выступает на чемпионате мира в группе G. Ее соперниками стали сборные Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Футбол. ЧМ-2026
16.06
Иран
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.52
П2
4.82