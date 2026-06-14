Четырем членам делегации Ирана выдали визы в США

Четыре представителя делегации сборной Ирана успешно оспорили отказ в выдаче виз в США для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает «Би-би-си».
По данным источника, изначально американские визы не получили 15 представителей делегации Ирана. После апелляций четырем из них разрешили въезд в США.
При этом 11 членов делегации по-прежнему остаются без виз и не смогут попасть на территорию США во время турнира.
Визовые проблемы уже повлияли на подготовку сборной Ирана к чемпионату мира. Команда была вынуждена изменить место базирования и проводить часть работы в Мексике.
Ранее представители иранской стороны критиковали ситуацию и заявляли, что визовые ограничения создают серьезные организационные трудности для команды.
Сборная Ирана выступает на чемпионате мира в группе G. Ее соперниками стали сборные Бельгии, Египта и Новой Зеландии.