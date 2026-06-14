Игроки сборной Бразилии раскритиковали газон после матча с Марокко

«Это не должно быть оправданием, но поле было очень сухим. Пока мы привыкали, ошибались в передачах и сильно усложнили себе начало игры. С нашим уровнем нельзя допускать столько неточных пасов. Нужно прибавлять, давление в дебютном матче никогда не бывает легким», — сказал Бруно Гимараэс в эфире Cazé TV.