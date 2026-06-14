Игроки сборной Бразилии раскритиковали газон после матча с Марокко

Игроки сборной Бразилии раскритиковали состояние газона на стадионе «Метлайф» после ничьей с командой Марокко в первом туре чемпионата мира, сообщает UOL.
Матч группы C завершился со счетом 1:1. По данным источника, претензии к полю стали общей темой в комментариях футболистов бразильской команды после встречи.
«Это не должно быть оправданием, но поле было очень сухим. Пока мы привыкали, ошибались в передачах и сильно усложнили себе начало игры. С нашим уровнем нельзя допускать столько неточных пасов. Нужно прибавлять, давление в дебютном матче никогда не бывает легким», — сказал Бруно Гимараэс в эфире Cazé TV.
Винисиус Жуниор также отметил, что жара быстро высушила газон и замедлила игру. По словам форварда, из-за этого сборной Бразилии было сложнее поддерживать темп и переводить мяч с фланга на фланг.
Игор Тиаго добавил, что на чемпионате мира не бывает легких матчей, а сборной Бразилии пришлось адаптироваться к сопернику и условиям. Он признал, что поле не помогало команде, но подчеркнул: к таким обстоятельствам нужно приспосабливаться.
В следующем туре сборная Бразилии сыграет со сборной Гаити, а команда Марокко встретится со сборной Шотландии.
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти