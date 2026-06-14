Нагельсманн объяснил, почему Германию не считают фаворитом

«Не думаю, что сейчас подходящий момент для меня говорить об этом. У каждого может быть свое мнение. У меня тоже есть мнение на этот счет, но я не собираюсь его озвучивать. По крайней мере, у нас много экспертов. Томас и Юрген добились больших успехов в футболе и имеют право говорить обо всем, о чем хотят», — заявил тренер.