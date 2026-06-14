Нагельсманн объяснил, почему Германию не считают фаворитом

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о статусе команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает L'Équipe.
Сборная Германии начнет турнир матчем против сборной Кюрасао. Нагельсманн отметил, что не удивлен осторожным отношением к немецкой команде после двух последних чемпионатов мира, где она не смогла выйти из группы.
«Мы действительно не были успешны на двух последних турнирах, поэтому я понимаю, что нас не считают среди фаворитов. Сейчас это не тема. Тема — обыграть Кюрасао. Это единственное, что имеет значение», — сказал Нагельсманн.
Ранее Юрген Клопп и Томас Мюллер высказались о возможном составе сборной Германии на чемпионат мира. Они предложили вывести в стартовый состав Дениза Ундава вместо Джамала Мусиалы.
Нагельсманн отказался подробно отвечать на эти рекомендации.
«Не думаю, что сейчас подходящий момент для меня говорить об этом. У каждого может быть свое мнение. У меня тоже есть мнение на этот счет, но я не собираюсь его озвучивать. По крайней мере, у нас много экспертов. Томас и Юрген добились больших успехов в футболе и имеют право говорить обо всем, о чем хотят», — заявил тренер.
Нагельсманн подтвердил, что в матче против сборной Кюрасао в воротах сборной Германии сыграет Мануэль Нойер. По словам тренера, все футболисты готовы к игре.
Главный тренер сборной Германии также отметил прогресс Джамала Мусиалы на тренировках.
«Ему еще есть в чем прибавлять, но он может сделать это, если получает игровое время. Думаю, он улучшался по ходу тренировок», — добавил Нагельсманн.