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Нагельсманн объяснил, почему Германию не считают фаворитом

Главный тренер сборной Германии заявил, что понимает, почему его команду не относят к фаворитам турнира.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о статусе команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает L'Équipe.

Сборная Германии начнет турнир матчем против сборной Кюрасао. Нагельсманн отметил, что не удивлен осторожным отношением к немецкой команде после двух последних чемпионатов мира, где она не смогла выйти из группы.

«Мы действительно не были успешны на двух последних турнирах, поэтому я понимаю, что нас не считают среди фаворитов. Сейчас это не тема. Тема — обыграть Кюрасао. Это единственное, что имеет значение», — сказал Нагельсманн.

Ранее Юрген Клопп и Томас Мюллер высказались о возможном составе сборной Германии на чемпионат мира. Они предложили вывести в стартовый состав Дениза Ундава вместо Джамала Мусиалы.

Нагельсманн отказался подробно отвечать на эти рекомендации.

«Не думаю, что сейчас подходящий момент для меня говорить об этом. У каждого может быть свое мнение. У меня тоже есть мнение на этот счет, но я не собираюсь его озвучивать. По крайней мере, у нас много экспертов. Томас и Юрген добились больших успехов в футболе и имеют право говорить обо всем, о чем хотят», — заявил тренер.

Нагельсманн подтвердил, что в матче против сборной Кюрасао в воротах сборной Германии сыграет Мануэль Нойер. По словам тренера, все футболисты готовы к игре.

Главный тренер сборной Германии также отметил прогресс Джамала Мусиалы на тренировках.

«Ему еще есть в чем прибавлять, но он может сделать это, если получает игровое время. Думаю, он улучшался по ходу тренировок», — добавил Нагельсманн.

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