Адвокат: Кюрасао нечего терять в матче с Германией

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался перед матчем чемпионата мира 2026 года против сборной Германии, сообщает Reuters.
Сборная Кюрасао впервые в истории выступает на чемпионате мира. Команда стала самой маленькой страной по населению и площади, которой удалось квалифицироваться на турнир.
«Мы маленькая страна по сравнению с Германией, но мы осложним им жизнь и будем неудобной командой», — сказал Адвокат.
78-летний специалист отметил, что сборная Кюрасао не собирается только обороняться, несмотря на статус явного андердога.
«Иногда бывает, что маленькие команды, любительские команды, обыгрывают гораздо более крупные. В Нидерландах такое происходит регулярно. Германия будет доминировать, и мы должны ответить на это. Мы собираемся использовать пространство, которое Германия будет оставлять, когда пойдет в атаку», — заявил тренер.
Адвокат подчеркнул, что его команда не испытывает давления перед историческим дебютом.
«Нам нечего терять. За пределами нашей команды ожидания не так высоки, но мы сами считаем, что можем удивить людей. Уже быть здесь — прекрасно для игроков и страны, но мы также должны показать, из чего мы сделаны», — сказал Адвокат.
Тренер также отметил атмосферу в сборной Кюрасао.
«Такого командного духа я еще никогда не испытывал. Мы можем многое дать острову, и быть частью этого — потрясающе. Когда видишь, чего добилась команда, это заставляет гордиться ею как тренера», — добавил специалист.
Матч Германия — Кюрасао пройдет в группе E. Соперниками команд по квартету также являются сборные Эквадора и Кот-д’Ивуара.