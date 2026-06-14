Игроки «Реала» сравнялись с футболистами «Баварии» по количеству голов на ЧМ

Гол нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в матче с Марокко стал 79-м для игроков «Реала» в финальных стадиях чемпионатов мира, сообщает LiveResult со ссылкой на Opta.
Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года завершилась вничью — 1:1. Винисиус отличился в первом тайме и помог сборной Бразилии уйти от поражения.
По данным статистического сервиса Opta, после этого мяча футболисты «Реала» догнали игроков «Баварии» по голам на чемпионатах мира. У обоих клубов теперь по 79 голов — это лучший показатель в истории турнира.
В топ-5 клубов по этому показателю также входят «Барселона» — 56 голов, «Манчестер Юнайтед» — 53 и «Ювентус» — 51.
Для Винисиуса этот гол стал важным не только в контексте клубного рекорда. Бразилец забил десятый мяч за национальную команду в своем 50-м матче.
Сборная Бразилии выступает в группе C вместе со сборными Марокко, Шотландии и Гаити. В следующем туре команда Карло Анчелотти сыграет с Гаити.
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти