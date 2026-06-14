ФИФА выплатит гонорар судье, которого не пустили в США

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит полный гонорар сомалийскому арбитру Омару Артану за работу на чемпионате мира 2026 года, сообщает BBC.
Артан был включен в список судей турнира, но не смог попасть в США. По данным СМИ, арбитра не пустили в страну, из-за чего он не будет обслуживать матчи чемпионата мира.
Несмотря на это, ФИФА приняла решение выплатить судье полную сумму, предусмотренную за участие в турнире. Речь идет о базовом гонораре, который получают арбитры, включенные в судейскую бригаду чемпионата мира.
Артан должен был стать первым представителем Сомали, работавшим на матчах финальной стадии чемпионата мира. Ранее он был признан лучшим мужским арбитром Африки по версии Конфедерации африканского футбола.
После отказа во въезде в США судья вернулся на родину. В Сомали Артана встретили как национального героя.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных.