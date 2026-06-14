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ФИФА запретила Сенегалу играть на ЧМ со звездой

Сборной Сенегала сообщили, что команда не сможет использовать звезду за победу в Кубке африканских наций на форме для ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

Международная федерация футбола (ФИФА) проинформировала сборную Сенегала, что команда не может выступить на чемпионате мира 2026 года в форме со звездой за победу в Кубке африканских наций, сообщает журналист Майки Джуниор в X.

По данным источника, речь идет о звезде, которую сборная Сенегала использовала в честь победы на Кубке африканских наций.

ФИФА уведомила сенегальскую сторону, что такой элемент не может быть размещен на игровой форме команды во время чемпионата мира.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций в 2022 году. В финале турнира команда победила сборную Египта в серии пенальти.

На чемпионате мира 2026 года Сенегал сыграет в группе I. Соперниками команды по квартету станут сборные Франции, Ирака и Норвегии.

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