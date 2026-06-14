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Аргентинским должникам по алиментам запретят доступ на ЧМ

В рамках борьбы с неплательщиками алиментов Аргентина отправила в США список из 13 тысяч человек. Теперь эти граждане не смогут посетить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: Reuters

Власти Аргентины направили в Соединённые Штаты перечень из 13 тысяч граждан, имеющих задолженности по алиментам.

Как сообщает La Derecha Diario, данная мера реализуется в рамках двустороннего сотрудничества. Целью является недопущение указанных лиц на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

С марта 2025 года в Буэнос-Айресе действует ограничение на посещение спортивных и массовых мероприятий для должников по алиментам.

Сборная Аргентины начнет турнир в Северной Америке матчем против Алжира в Канзас-Сити.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа J, 17.06.2026, 4:00
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