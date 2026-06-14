Аргентинским должникам по алиментам запретят доступ на ЧМ

Власти Аргентины направили в Соединённые Штаты перечень из 13 тысяч граждан, имеющих задолженности по алиментам.
Как сообщает La Derecha Diario, данная мера реализуется в рамках двустороннего сотрудничества. Целью является недопущение указанных лиц на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.
С марта 2025 года в Буэнос-Айресе действует ограничение на посещение спортивных и массовых мероприятий для должников по алиментам.
Сборная Аргентины начнет турнир в Северной Америке матчем против Алжира в Канзас-Сити.