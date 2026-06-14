Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Германия
1
:
Кюрасао
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
17.00
П2
98.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Нидерланды
:
Япония
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
15.06
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.36
X
2.90
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026
15.06
Швеция
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гаити
0
:
Шотландия
1
П1
X
П2

Путин пожелал удачи организаторам чемпионата мира 2026 года

В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу 2026 года, вспомнив успешный опыт проведения мундиаля Россией в 2018 году.

Источник: Reuters

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин выразил пожелание успеха американским организаторам чемпионата мира по футболу.

«Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата», — заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в воскресенье. 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет.

Как уточнил Ушаков, данный контакт стал 13-м по счету после переизбрания Трампа на пост главы государства. Предыдущий телефонный разговор прошел 29 апреля. Он продолжался более полутора часов, был откровенным и деловым, проходил в дружеском ключе.

Чемпионат мира 2026 года проводится впервые с участием 48 национальных сборных на территории трех государств — США, Канады и Мексики. Завершение турнира запланировано на 19 июля.