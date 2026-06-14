Путин пожелал удачи организаторам чемпионата мира 2026 года

Как уточнил Ушаков, данный контакт стал 13-м по счету после переизбрания Трампа на пост главы государства. Предыдущий телефонный разговор прошел 29 апреля. Он продолжался более полутора часов, был откровенным и деловым, проходил в дружеском ключе.