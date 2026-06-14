Путин пожелал удачи организаторам чемпионата мира 2026 года

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин выразил пожелание успеха американским организаторам чемпионата мира по футболу.
«Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата», — заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в воскресенье. 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет.
Как уточнил Ушаков, данный контакт стал 13-м по счету после переизбрания Трампа на пост главы государства. Предыдущий телефонный разговор прошел 29 апреля. Он продолжался более полутора часов, был откровенным и деловым, проходил в дружеском ключе.
Чемпионат мира 2026 года проводится впервые с участием 48 национальных сборных на территории трех государств — США, Канады и Мексики. Завершение турнира запланировано на 19 июля.