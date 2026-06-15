Сборная Кот-Д`Ивуара обыграла Эквадор на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных команд. Ранее в мундиале участвовали 32 сборные. На турнире будет сыграно 104 встречи.