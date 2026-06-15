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Сванберг забил на ЧМ-2026 через 18 секунд после выхода на замену

Полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг забил один из самых быстрых голов после выхода на замену в истории чемпионатов мира. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне шведы в первом туре ЧМ-2026 разгромили сборную Туниса (5:1). Матч проходил в Монтеррее.

Сванберг вышел на поле на 84-й минуте, заменив Йеспера Карлстрема, и забил первым же касанием после подачи со штрафного. Изначально гол был отменен из-за офсайда, но после просмотра VAR взятие ворот было засчитано и счет стал 4:1.

Гол Сванберга стал вторым по скорости, забитым на чемпионатах мира игроком после выхода на замену. Рекорд принадлежит уругвайскому нападающему Ричарду Моралесу, который на групповом этапе ЧМ-2002 поразил ворота Сенегала (3:3). Он вышел на поле в перерыве и отличился уже через 16 секунд, положив начало камбэку уругвайцев со счета 0:3.

Для Сванберга этот гол стал третьим в 41 матче за национальную команду. 27-летний полузащитник «Вольфсбурга» не забивал за сборную с ноября 2022 года.

Благодаря разгромной победе над Тунисом шведы возглавили группу F. В субботу, 20 июня, сборная Швеции в Хьюстоне сыграет против команды Нидерландов. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Швеция
5:1
Первый тайм: 2:1
Тунис
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
15.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA, 50987 зрителей
Главные тренеры
Грэм Поттер
Сабри Лямуши
Голы
Швеция
Ясин Айяри
7′
Александер Исак
(Виктор Дьекереш)
30′
Виктор Дьекереш
(Александер Исак)
59′
Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
84′
Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
90+6′
Тунис
Омар Рекик
(Ханнибал Межбри)
43′
Составы команд
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
18
Ясин Айяри
17
Виктор Дьекереш
21
Александр Бернхардссон
90′
8
Даниэль Свенссон
5
Габриэль Гудмундссон
64′
7
Лукас Бергвалль
16
Йеспер Чельстрем
84′
19
Маттиас Сванберг
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Эллиот Строуд
9
Александер Исак
90′
11
Энтони Эланга
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
2
Али Абди
3
Монтассар Тальби
10
Ханнибал Межбри
4
Омар Рекик
21
Мохамед Амин Бен Амида
20
Ян Валери
72′
15
Хадж Махмуд
13
Рани Хедира
54′
84′
11
Исмаэль Гарби
17
Элье Схири
72′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
72′
26
Себастьян Тунекти
25
Анис Слимане
84′
19
Фирас Шауат
Статистика
Швеция
Тунис
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
7
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
7
2
Угловые
4
2
Фолы
10
8
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти