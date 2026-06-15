Сванберг забил на ЧМ-2026 через 18 секунд после выхода на замену

Гол Сванберга стал вторым по скорости, забитым на чемпионатах мира игроком после выхода на замену. Рекорд принадлежит уругвайскому нападающему Ричарду Моралесу, который на групповом этапе ЧМ-2002 поразил ворота Сенегала (3:3). Он вышел на поле в перерыве и отличился уже через 16 секунд, положив начало камбэку уругвайцев со счета 0:3.