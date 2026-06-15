Сванберг забил на ЧМ-2026 через 18 секунд после выхода на замену

Накануне шведы в первом туре ЧМ-2026 разгромили сборную Туниса (5:1). Матч проходил в Монтеррее.
Сванберг вышел на поле на 84-й минуте, заменив Йеспера Карлстрема, и забил первым же касанием после подачи со штрафного. Изначально гол был отменен из-за офсайда, но после просмотра VAR взятие ворот было засчитано и счет стал 4:1.
Гол Сванберга стал вторым по скорости, забитым на чемпионатах мира игроком после выхода на замену. Рекорд принадлежит уругвайскому нападающему Ричарду Моралесу, который на групповом этапе ЧМ-2002 поразил ворота Сенегала (3:3). Он вышел на поле в перерыве и отличился уже через 16 секунд, положив начало камбэку уругвайцев со счета 0:3.
Для Сванберга этот гол стал третьим в 41 матче за национальную команду. 27-летний полузащитник «Вольфсбурга» не забивал за сборную с ноября 2022 года.
Благодаря разгромной победе над Тунисом шведы возглавили группу F. В субботу, 20 июня, сборная Швеции в Хьюстоне сыграет против команды Нидерландов. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Грэм Поттер
Сабри Лямуши
Ясин Айяри
7′
Александер Исак
(Виктор Дьекереш)
30′
Виктор Дьекереш
(Александер Исак)
59′
Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
84′
Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
90+6′
Омар Рекик
(Ханнибал Межбри)
43′
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
18
Ясин Айяри
17
Виктор Дьекереш
21
Александр Бернхардссон
90′
8
Даниэль Свенссон
5
Габриэль Гудмундссон
64′
7
Лукас Бергвалль
16
Йеспер Чельстрем
84′
19
Маттиас Сванберг
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Эллиот Строуд
9
Александер Исак
90′
11
Энтони Эланга
1
Абдельмухиб Шамах
2
Али Абди
3
Монтассар Тальби
10
Ханнибал Межбри
4
Омар Рекик
21
Мохамед Амин Бен Амида
20
Ян Валери
72′
15
Хадж Махмуд
13
Рани Хедира
54′
84′
11
Исмаэль Гарби
17
Элье Схири
72′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
72′
26
Себастьян Тунекти
25
Анис Слимане
84′
19
Фирас Шауат
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти